بايدن يعّين دبلوماسي معني بـ«ليبيا» لإدارة وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية

وقع اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على الدبلوماسي المخضرم وليام بيرنز لإدارة وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية “سي آي إيه”، والذي يعد مقربا من الملف الليبي وعمل عليه خلال تولي العقيد معمر القذافي زمام الأمور في البلاد.

واعتبر بايدن- بحسبما نقلت وكالة “فرنس 24”- أن بيرنز “يتمتع بخبرة عقود على الساحة العالمية (من أجل) إبقاء شعبنا وبلدنا في أمن وسلام”، حسب تعبيره.

ويعد بيرنز الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شخصية لصيقة بالملف الليبي منذ أن كان أحد المفاوضين في مسألة تخلي ليبيا عن برنامجها النووي (ديسمبر 2003).

ويعتبر بيرنز، أول مسؤول أمريكي رفيع يزور ليبيا في العام 2004، بعد قطيعة استمرت 30 عاما، وسلم خلال تلك الزيارة رسالة من الرئيس جورج بوش إلى العقيد معمر القذافي.

وزار ليبيا، عقب “ثورة فبراير”، وكانت آخر زيارة له في عام 2014، وصرح حينها:” بأنه لا نجاح في المسار السياسي الليبي دون تعزيز المجال الأمني”.