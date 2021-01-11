محمد فؤاد: الأتراك يرفضون صفقة «عقيلة –باشاغا».. والأفضل البقاء على «مجلس السراج»

قال الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي”، إن الأتراك موقفهم واضح لا لصفقة «عقيلة –باشاغا»، في إشارة إلى عقيله صالح رئيس مجلس النواب وفتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق، على حد تعبيره.

وأضاف محمد فؤاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” من المهم جدا الحفاظ على الشرعية الدولية فى طرابلس، لذلك فإن أفضل الحلول الممكنة هى بقاء الرئاسى الحالى وتعيين رئيس وزراء مع حكومة بها تمثيل أكبر لمن دافعوا عن طرابلس وتتقرب من الشرق” على حد زعمه.

وتابع:” للعلم وهذا أيضا ما يقوله الاتراك، لا حلول فى المدى المنظور مع روسيا، ومن الصعب الوصول إلى تفاهمات ومصالحة حقيقية مع النظام المصرى”، على حد تعبيره.