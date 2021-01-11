المحجوب: حفتر يصدر تعليماته بتنفيذ مقترح مجمع ثقافي ببنغازي

عبدالله الزائدي : بوابة افريقيا الاخبارية ( خاص ) |

11 January, 2021

صرح اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية لبوابة افريقيا الاخبارية ، بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قد أصدر تعليماته للشروع في تنفيذ مقترح لإنشاء مجمع ثقافي يحمل اسم “اقرأ “.

وقال اللواء المحجوب إن المجمع الذي سيُشيد في مدينة بنغازي يشمل ” مكتبات لدور النشر ومكتبة للقراءة المجانية في صالة قراءة حديثة ، و مكتبة للبحوث العلمية تحتوي الجديد في مجالات البحوث والدراسات ، و قاعة مجهزة لتنظيم المهرجانات الأدبية والشعرية والملتقيات الثقافية ، ومكتب لدعم الناشرين الراغبين في نشر كتبهم بعد اخذ اذن الموافقة عليها ، كما ستمنح جوائز للكتاب والأدباء والناشرين “.

وأضاف اللواء المحجوب أن هذا المجمع “سيكون مشروعا متكاملا كبيرا جدا و خطوة مهمة جدا في البلاد للتشجيع على القراءة من خلال قاعة القراءة المجانية سواء عبر التقنيات الحديثة باستخدام الكمبيوتر او الكتب الورقية التقليدية “.

وواصل اللواء المحجوب حديثه قائلا ” هذا المشروع المتكامل سيشمل أيضا صالة للشطرنج اللعبة الفكرية مع مطاعم ومقاهي ومساحات للعب الأطفال لتشجيعهم على تكوين علاقة مع الكتاب ، وسيكون مقر المشروع داخل بنغازي قريبا من الطلبة والباحثين ” .