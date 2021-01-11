صالح يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه العلاقات الثنائية بين البلدين

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بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول اللقاء سُبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وصل بصحبة الوفد المرافق له مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن صالح تلقى دعوة رسمية من مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأضاف بليحق أن المستشار عقيلة صالح سيلتقي عدداً من المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته العاصمة باريس.