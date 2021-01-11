مصدر مسؤول: الخطابي يتهرب من حضور اجتماع مجلس إدارة “الاستثمارات الخارجية”

أفاد مصدر مسؤول بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية أن رئيس مجلس إدارة الشركة مصطفى الخطابي امتنع عن حضور اجتماع مجلس إدارة الشركة.

وأكد المصدر، أن الخطابي طلب أن يكون الاجتماع افتراضي، رغم تعليمات مؤسسة الاستثمار بأن يكون حضور كافة أعضاء المجلس شخصياً للاجتماع الذي كان سيعقد بدولة مصر.

وذكر المصدر أن امتناع الخطابي عن الحضور تسبب في تأجيل الاجتماع، لافتا إلى أنه دائم التهرب من الاجتماعات الشخصية حتى بليبيا، نتيجة استدعاء هيئة الرقابة الإدارية والجهات الرقابية الأخرى له.

ولفت المصدر، إلى أن مدة مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية قد انتهت، بالإضافة إلى انتهاء صلاحية السجل التجاري، مشددا على أن السجل يرفض إصدار سجل تجاري جديد نظراً لأن مدة مجلس الإدارة انتهت منذ 3 سنوات.

ونفى المصدر ما يتم تداوله، حول طرد المدير العام للشركة الليبية للاستثمارات سالم احنيش من الاجتماع، مؤكدا أن سبب عدم عقد الاجتماع هو عدم حضور الخطابي فقط.

وشدد المصدر، على أن الخطابي يصر على إدارة الشركة، رغم إقامته في الولايات المتحدة منذ أكثر من ستة أشهر.

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