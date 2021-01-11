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الأمم المتحدة تهدد بسحب الاعتراف بالسراج بعد محاولات مستشاريه إفشال الحوار

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، تلقى رسائل تحذيرية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بسبب محاولات مستشاريه إفشال منتدى الحوار السياسي.

ولفتت المصادر، إلى أن محاولات مستشاري السراج تهدد بنسف الخطة التي تقودها المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وتابعت المصادر، أن الأمم المتحدة غاضبة من عدم تعاون السراج معها لإنجاح منتدى الحوار السياسي.

وأوضحت المصادر، أن الرسائل التي وجهتها الأمم المتحدة للسراج تضمنت إشارات لإمكانية سحب الاعتراف الدولي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، وتهميش دوره خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن السراج تحرك خلال الأسابيع الماضية، عبر عددٍ من مستشاريه لإفشال منتدى الحوار السياسي، وعرقلة التوصل لتسوية كاملة بين الأطراف الليبية، موضحة أن ذلك حتى يبقى لأطول فترة ممكنة في منصبه رئيساً للمجلس الرئاسي، ظناً منه اقتراب موعد رحيل وليامز.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • اليوم السراج بين نارين اذا طاوع تركيا في افشال اي اتفاق يغضب الأمم المتحده واذا طاوع الأمم المتحده في انجاح مساعي لم شمل البلاد تزعل من تركيا التي اجبرته علي رهن ليبيا لتركيا بموجب توقيع معاهدات غير مخول بتوقيعها ولكن الكلمه الفصل للامم المتحده فهي التي عينته في جلسات الصخيرات بموجب قصاصه اخرجها ليون من جيبه والأمم المتحده هي من يستطيع الغاء القرار الذي فرض بموجبه ليون علي الليبيين نفر بعينهم تصدروا المشهد السياسي في ليبيا لقد زكاهم رغم معرفته بجهلهم بأبسط ماهو بديهي في علم السياسه وهذا التعيين كان عن قصد من الأمم المتحده حتي يكونوا تبع لها لا صانعين قرار ليبي باراده ليبيه فلقد تعمد ليون اختيار من يصلح ان ينقاد عن الذي يصلح ان يقود البلاد الي بر الامان وجمع هؤلاء في تونس وشحنهم الي ليبيا فرقاطه رست بهم في أبي سته

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