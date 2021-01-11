الأمم المتحدة تهدد بسحب الاعتراف بالسراج بعد محاولات مستشاريه إفشال الحوار

أفادت مصادر صحفية، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، تلقى رسائل تحذيرية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بسبب محاولات مستشاريه إفشال منتدى الحوار السياسي.

ولفتت المصادر، إلى أن محاولات مستشاري السراج تهدد بنسف الخطة التي تقودها المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وتابعت المصادر، أن الأمم المتحدة غاضبة من عدم تعاون السراج معها لإنجاح منتدى الحوار السياسي.

وأوضحت المصادر، أن الرسائل التي وجهتها الأمم المتحدة للسراج تضمنت إشارات لإمكانية سحب الاعتراف الدولي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، وتهميش دوره خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن السراج تحرك خلال الأسابيع الماضية، عبر عددٍ من مستشاريه لإفشال منتدى الحوار السياسي، وعرقلة التوصل لتسوية كاملة بين الأطراف الليبية، موضحة أن ذلك حتى يبقى لأطول فترة ممكنة في منصبه رئيساً للمجلس الرئاسي، ظناً منه اقتراب موعد رحيل وليامز.

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