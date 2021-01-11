وزير الدفاع الإيطالي يؤكد العمل علِى نجاح الاتفاقية الفنية العسكرية مع «الوفاق»

أكد وزير الدفاع الإيطالي ورينزو غويريني لورينزو غويريني العمل علِى نجاح الاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة بين وزارتي الدفاع الليبية والايطالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدفاع الايطالية بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق مع غويريني مساء الاثنين في العاصمة الايطالية روما، حيث جرى بحث الاتفاقية وآليات تنفيذ بنودها، وفق الصفحة الرئيسية لمعيتيق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ووصل معيتيق في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الإيطالية، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع عدد من المسؤولين.

وأشاد معيتيق بالعلاقات الليبية الايطالية وبالدعم المقدم من الجانب الإيطالي في المجال العسكري، وأكد تشكيل لجنة فنية مشتركة من أجل خلق توأمة مع الجانب الإيطالي فيما يخص الطب العسكري والاستفادة من خبرته في هذا المجال.

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