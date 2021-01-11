«معيتيق» لوزير الدفاع الإيطالي: نطالبكم بتشكيل لجنة فنية مشتركة لخلق توأمة معنا

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن النائب أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، التقى وزير الدفاع الإيطالي”لورينزو غويريني” في روما.

وبحسب وسائل الإعلام ذاتها، اليوم الإثنين، فإن الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الإيطالية روما بين معيتيق، ووزير الدفاع الإيطالي “لورينزو غويريني”، تركز حول الاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة بين وزارتي الدفاع التباعة لحكومة الوفاق ونظيرتها الإيطالية وآليات تنفيذ بنودها، على حد زعم البيان.

وأكد “لورينزو غويريني”، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدفاع الإيطالية، أهمية العمل علِى نجاح الاتفاقية الموقعة بين الوفاق وروما، على حد زعم البيان الصادر عن أحمد معيتيق.

وقال “معيتيق” إنه أشاد بالعلاقات الليبية الإيطالية وبالدعم المقدم من الجانب الإيطالي في المجال العسكري، متابعا:” أكدنا على تشكيل لجنة فنية مشتركة من أجل خلق توأمة مع الجانب الإيطالي فيما يخص الطب العسكري والاستفادة من خبرته في هذا المجال”، على حد تعبيره.