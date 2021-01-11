تقرير: الأمم المتحدة استخدمت طيران معاقب دوليا لنقل صدقات طبية إلى ليبيا

أفادت تقارير إعلامية أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة استخدمت شركة الطيران ”أجنحة الشام“ الخاصة، التي تخضع لعقوبات أمريكية لنقل المساعدات الطبية إلى ليبيا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 16 طنًا من الأدوية والإمدادات والمعدات الطبية، أرسلت من مستودعات منظمة الصحة العالمية في دبي إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي.

وتظهر الصورة، أن الطائرة التي استخدمت لنقل المساعدات تتبع لشركة أجنحة الشام السورية، بحسب الشعار الملصق على هيكل الطائرة.

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