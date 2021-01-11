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السنوسي: باشاغا يريد حل المشكلات التي عجز السراج عنها لتسويق نفسه دوليا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الخبير في الشؤون الليبية، “بابكر السنوسي” إن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا يحاول أن يقدم نفسه أمام المجتمع الدولي عموماً، على أنه الشخصية الأمنية القادرة على ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف السنوسي في تصريح إعلامي أن تلك القضايا تمثل المصلحة الاستراتيجية الأولى لدول المنطقة لا سيما على الساحل الأوروبي من المتوسط.

وأوضح أن باشاغا يريد من خلال تلك العملية، القفز فوق نقاط ضعف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، وحلحلة المشكلات التي عجز عنها رئيس الحكومة، أو على أقل تقدير الظهور بمظهر أكثر جدية في التصدي لتلك المشكلات.

وأكد السنوسي أن وزير الداخلية يهدف من خلال التحرك المنفرد بعيداً عن الحكومة، إلى نسب أي انجازات تتحقق في وزارته، لنفسه ولإدارته وليس لحكومة الوفاق ككل.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • كل الدول المهتمه بالشأن الليبي تعرف من هو فتحي باشا آغا كزعيم مليشيا خارجه عن القانون ومتهمه بأعمال ارهابيه وحروب داخليه فلا ثقه لهم في قدرته علي حلحلت المشاكل الامنيه وضبط الحدود أما محاولاته المتعدده للظهور بشخصيه القادر علي صنع شئ أغلبها محاولات طائشه كعرضه علي امريكا نصب قاعده في ليبيا وكاتفاقه مع تركيا لازاحة مليشيات في الغرب الليبي بدون علم زملاءه الوزراء كالنمروش وجويلي

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