السنوسي: باشاغا يريد حل المشكلات التي عجز السراج عنها لتسويق نفسه دوليا

قال الخبير في الشؤون الليبية، “بابكر السنوسي” إن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا يحاول أن يقدم نفسه أمام المجتمع الدولي عموماً، على أنه الشخصية الأمنية القادرة على ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف السنوسي في تصريح إعلامي أن تلك القضايا تمثل المصلحة الاستراتيجية الأولى لدول المنطقة لا سيما على الساحل الأوروبي من المتوسط.

وأوضح أن باشاغا يريد من خلال تلك العملية، القفز فوق نقاط ضعف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، وحلحلة المشكلات التي عجز عنها رئيس الحكومة، أو على أقل تقدير الظهور بمظهر أكثر جدية في التصدي لتلك المشكلات.

وأكد السنوسي أن وزير الداخلية يهدف من خلال التحرك المنفرد بعيداً عن الحكومة، إلى نسب أي انجازات تتحقق في وزارته، لنفسه ولإدارته وليس لحكومة الوفاق ككل.

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