السفير التركي: نرعى اتفاقيات التوأمة بين البلديات الليبية والشركات التركية

قالت وسائل الإعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إن عبدالباري شنبارو، وكيل وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق والمكلف بتسيير مهام الوزارة، ظهر الإثنين، السفير التركي في ليبيا “سرحات أكسن” يرافقه عدد من المستشارين.

وأضافت وسائل الإعلام، إن الزيارة تم خلالها عقد اجتماع عمل موسع حضره عمداء وعدد من أعضاء بلديات (الزنتان – سوق الجمعة – الزاوية – ترهونة – ابوسليم – مصراته – المايه)، على حد تعبيره.

وشارك في الاجتماع عماد المنشوف مستشار المجلس الرئاسي للحكم المحلي وعماد البهلول مستشار الوزارة للشؤون المالية والتطوير المؤسسي، ومحمد إسماعيل رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس والمبروك عبدالله عضو مجلس الإدارة بشركة المياه والصرف الصحي وعدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة بوزارة الحكم المحلي.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الاجتماع ناقش التحديات التي واجهت تفعيل إستراتيجية الحكم المحلي، وقدم العمداء في النقاش بإعطاء نبذة عن المختنقات بالبلديات كل حسب اختصاصاته وكذلك المشروعات التنموية التي تتطلع البلديات لمساهمة الشركات التركية في المشاركة بإنجازها.

وأبدى السفير التركي والوفد المرافق له كامل اهتمامهم بالنقاش الذي تم في الاجتماع، منوها بدعم الحكومة التركية للاستقرار في ليبيا، متطرقا إلى رغبة الشركات التركية المتخصصة في مجالات تدوير النفايات ومشروعات البنية التحتية في عقد شراكات مع البلديات في ليبيا لتنفيذ المشروعات التنموية فضلا عن رعاية اتفاقيات توأمة بين عدد من البلديات الليبية مع نظيراتها التركية.