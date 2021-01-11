خبير أمني: تبعية الوزراء لمليشيات متعددة انعكس على التنسيق داخل حكومة الوفاق

أكد الخبير الأمني، صالح الجعفري، أن تبعية وزراء حكومة الوفاق غير المعتمدة لميليشيات أو فصائل مسلحة متعددة، انعكس على التنسيق والانسجام في الحكومة.

واعتبر الجعفري أن تلك الانتماءات والخلفيات أثرت إلى حد كبير على عمل مؤسسات حكومة الوفاق وأدخلت وزراءها في صراعات بينهم، خاصة في وزراة الداخلية، والمواقع الأمنية.

ولفت إلى أن الصراعات بين الوزراء تفسر الصدام الذي حصل بين وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا ومليشيا ثوار طرابلس، الموالية لحكومة الوفاق.

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