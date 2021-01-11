طرابلس.. حديقة في غرغور بمساهمة وكالة هولندية

متابعة/218

بدأت في بلدية “أبوسليم” أعمال الإزالة للمباني العشوائية وتنظيف الموقع تمهيداً لأعمال إنشاء حديقة متكاملة في محلة غرغور ، بجوار مدرسة الشهيد- حسب ما أوردته المنصة الإعلامية للبلدية.

تخضع هذه الأعمال لمتابعة شخصية من عميد البلدية المكلف، فيما أفاد مكتب المشروعات بأن مكونات الحديقة حسب المخطط له، ستحتوي علي مسطحات خضراء ومقاعد للجلوس وبعض الألعاب.

تأتي هذه الأعمال من ضمن خطة البلدية للاهتمام بالمظهر الجمالي وتقديم الخدمات لأهل المحلة بإنشاء متنفس عام وتقوم شركة الخدمات “مكتب الحركة والنقل” بعملية الإزالة ونقل المخلفات، بمساهمة من وكالة “التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية”.

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