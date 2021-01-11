ليبيا الان

طرابلس.. حديقة في غرغور بمساهمة وكالة هولندية

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة/218

بدأت  في بلدية “أبوسليم” أعمال الإزالة للمباني العشوائية وتنظيف الموقع تمهيداً لأعمال إنشاء حديقة متكاملة في محلة غرغور ، بجوار مدرسة الشهيد- حسب ما أوردته المنصة الإعلامية للبلدية.

تخضع هذه الأعمال لمتابعة شخصية من عميد البلدية المكلف، فيما أفاد مكتب المشروعات بأن مكونات الحديقة حسب المخطط له، ستحتوي علي مسطحات خضراء ومقاعد للجلوس وبعض الألعاب.

تأتي هذه الأعمال من ضمن خطة البلدية للاهتمام بالمظهر الجمالي وتقديم الخدمات لأهل المحلة بإنشاء متنفس عام وتقوم شركة الخدمات “مكتب الحركة والنقل” بعملية الإزالة ونقل المخلفات، بمساهمة من وكالة “التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك