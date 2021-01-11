«حويلي»: نتوافق على أن العملية الدستورية تكون صحيحة بحيث لا يقبل القضاء أي طعون عليها

قال عضو المجلس الاستشاري، عبدالقادر حويلي، إن لجنة الحوار الليبي لم تصدر أي قرار في الاجتماع الذي عقد أمس، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا على أن تكون العملية الدستورية صحيحة، بحيث لا يقبل القضاء أي طعون عليها، على حد تعبيره.

وأشار حويلي، في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن الأعضاء توافقوا على ضرورة تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، كونه يشهد عدم توافق، كما أن الوقت غير كافٍ، وفق قوله.

ولفت إلى أن هناك مجموعة اقترحت تعديل الإعلان الدستوري الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على حد زعمه.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن الأعضاء الـ18 باللجنة الاستشارية الجديدة لمنتدى الحوار السياسي الليبي سيجتمعون في العاصمة السويسرية جنيف، بداية من غد الأربعاء، 13 يناير الجارى وحتى السبت الموافق الـ16 من نفس الشهر، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة باختيار مسؤول تنفيذي موحد وتقديم توصيات ملموسة وعملية يقررها الاجتماع العام.

وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة، الاثنين، أن الاجتماع سيعقد بقصر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.