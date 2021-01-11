حاتم بن عطية: حالة الصراع داخل حكومة الوفاق تحد من إجراء العملية السياسية

قال المحلل السياسي حاتم بن عطية إن حالة الصراع وعدم الانسجام في المشهد السياسي الليبي، تنعكس سلباً على التحضيرات للعملية السياسية في ليبيا، المتضمنة الانتخابات والمجلس الرئاسي والحكومة.

وأَضاف بن عطية أن حالة كسر العظم التي تعيشها القوى السياسي فالموجودة في طرابلس والمشكلة لحكومة الوفاق غير المعتمدة تحد من سرعة إجراء العملية السياسية، خاصةً وأن كل طرف من تلك الأطراف تسعى لإثبات نفسها على حساب الأخرى، بهدف تصدر المشهد.

وأوضح أن الفترة القادمة قد تشهد تصاعداً في حدة المواجهات بين وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا ورئيس المجلس فائز السراج أو أطراف أخرى ضمن حكومة الوفاق، سواءا سياسية كانت أم عسكرية، ما يعني أن غرب ليبيا قد يدخل في مرحلة يمكن وصفها بـ تجزيء الصراع، أو صراع الحلفاء على البروز، وهو ما سيؤثر حتماً على انخراط تلك المكونات والأطراف في العملية السياسية، على حد وصفه.

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