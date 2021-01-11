«بومريز» يناقش الصعوبات والمشاكل التي تواجه العملية التعليمية مع نائب البيضاء

عقد وزير التعليم في الحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، الإثنين اجتماعا مع النائب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت في قاعة اجتماعات ديوان وزارة التعليم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم في الحكومة الليبية، فإن عميد البلدية المكلف عبد الله امطول علي، شارك في الاجتماع، بجانب مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية ومدير إدارة المشروعات ورئيس جامعة عمر المختار ورئيس جامعة محمد بن علي السنوسي ومراقب التربية والتعليم بالبلدية.

وتضمن الاجتماع، بحسب البيان الصادر، مراجعة الصعوبات والمشاكل التي تواجه العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة واستعراض خطة ميزانية التحول للعام 2021/2020م.

كما استعرض الاجتماع، مشروعات صيانة المدارس في عام 2020/2019م. والمشروعات المتعثرة الموكلة لجهاز تنمية وتطوير المدن في الحكومة الليبية.

ولفت البيان، إلى أنه تم الإتفاق على أن ينسق وزير التعليم ونائب البيضاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، على عقد اجتماع موسع بحضور رؤساء الجامعات بمدينة البيضاء.