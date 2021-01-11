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مركز زليتن للسكري يوزع 12 ألف عبوة أنسولين على المرضى

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل مركز زليتن للسكري والغدد الصماء، عملية توزيع الأدوية الخاصة بمرضى السكري، حيث أعلن مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية في المركز  الدكتور عبدالله عطية العيان -في وقت سابق- عن وصول شحنة الانسولين المخلوط 70/30  عددها “6” الآف وانسولين مائي وعددها “6” الآف تم توريدها عن طريق شركة مكلفة من وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني.

وأكد “العيان” أن الكميات الواردة تلبي بعض الاحتياجات الخاصة بالمرضى المسجلين في المركز، مشيراً إلى أن الإدارة في تواصل دائم  مع الجهات المختصة  لتوفير الأدوية الأخرى الخاصة بعلاج السكري، مُبيناً أن كل الكميات التي تصرف للمرضى تخضع لآلية منظمة حسب بطاقة صرف الدواء الصادرة من المركز لكل مريض مسجل لديه .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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