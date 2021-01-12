طرابلس.. إنارة الشوارع في نطاق بلدية “بوسليم”

تتواصل -بشكل يومي- أعمال تجديد وتركيب أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية داخل النطاق الإداري لبلدية “بوسليم” من طرف الشركة العامة للكهرباء وبالتعاون مع قطاعات أخرى.

وذكرت المنصة الإعلامية للبلدية أن أعمال الإنارة أُنجزت في أكثر من طريق ، منها”طريق باب بن غشير 77″ وحتى “سيمافرو نادي الاتحاد”و “طريق صلاح الدين” حتي “الإشارة الضوئية الهضبة” والطريق من “الجسر الحديدي” حتي الإشارة الضوئية بوسليم”.. ولا يزال العمل جار في أكثر من طريق، فيما أثنت البلدية في منشور لها على مجهودات رجال الأمن المركزي بوسليم وشرطة المرور لتنظيمهم للحركة أثناء العمل وكذلك إدارة توزيع طرابلس.

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