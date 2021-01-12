الشرطة الإسبانية تلقي القبض على ليبي متهم بعلاقته بتنظيم داعش الإرهابي

ألقت الشرطة في مدينة برشلونة الإسبانية، أمس الاثنين القبض على شاب ليبي يدعى بلال توسوت، يبلغ من العمر 30 عاما، إلى جانب مغربي يدعى سامي بن أحمد (35 عاما)، السبت الماضي.

ووفق مصادر محلية، فإن عملية الضبط تم تنسيقها من قبل مكتب المدعي العام بعد القبض على شخص جزائري قادم من شمال أفريقيا، يشتبه في علاقته بتنظيم داعش الإرهابي

وتُحقق الشرطة في برشلونة مع الشخصين المضبوطين، إضافة إلى شخص ثالث يحمل الجنسية الليبية، بشأن نواياهم ومستوى تنظيمهم.

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