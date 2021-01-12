خبير سياسي: باشاغا يحاول إقناع العالم بأنه الرجل القوي بهدف الإطاحة بالسراج

قال الخبير السياسي والأكاديمي، العربي أبوبكر الورفلي، أن إطلاق وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، عملية صيد الأفاعي، في المنطقة الغربية للبلاد لمنع عودة أعضاء تنظيم دعاش الإرهابي يهدف لإقناع العالم بأنه الرجل القوي المطلوب.

وأضاف أن باشاغا يسعى للإطاحة برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، متوقعا عودة الصراع على العاصمة الليبية طرابلس، التي تتنازعها العديد من المليشيات، بعضها مدعوم من تركيا والآخر يبحث عن داعم.

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