تقرير: السراج يطلب الدعم الإيطالي للبقاء في منصبه

كشف تقرير صحفي أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج يحاول البقاء في السلطة رغم تقديمه الاستقالة في سبتمبر العام الماضي، عبر بوابة روما، حيث عرض في زيارته الأخيرة على الجانب الإيطالي تسمية رئيس حكومة من شرق البلاد، مطالبا الحكومة الإيطالية بدعم هذا المسار.

ووفق مصدر مطلع فقد رفضت الحكومة الإيطالية هذا العرض، وأكدت للسراج أنها تدعم مسار ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بقيادة البعثة الأممية في ليبيا.

وكشفت صحف إيطالية أن رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” ووزير خارجيته “لويجي دي مايو” تعمدا أن يسربا للصحافة خبر المقترح الذي طلب السراج منهما نقله لبنغازي، حول تشكيل حكومة يختار حفتر رئيسها مقابل أن يحتفظ السراج برئاسة المجلس الرئاسي، وجاء في بعض التقارير أن كونتي أراد أن يتنصل من أي اتهام من شركائه الغربيين بأنه يعمل عكس المسار الأممي المتفق على دعمه.

وفي ذات السياق علق كونتي على لقائه بالسراج عن دعم إيطاليا الكامل لمسار الحوار الذي تقوده البعثة الأممية، متبرئا من أي مسار آخر مواز، ومتجاهلا حديث السراج حول نيته البقاء حتى تنظيم الانتخابات.

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