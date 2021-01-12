تقارير إيطالية: السراج اقترح بقائه في رئاسة المجلس وتشكيل حكومة يختار حفتر رئيسها

كشفت صحف إيطالية أن رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” ووزير خارجيته “لويجي دي مايو” تعمدا أن يسربا للصحافة خبر المقترح الذي طلب السراج منهما نقله لبنغازي، حول تشكيل حكومة يختار حفتر رئيسها مقابل أن يحتفظ السراج برئاسة المجلس الرئاسي.

وأوضحت التقارير أن كونتي أراد أن يتنصل من أي اتهام من شركائه الغربيين بأنه يعمل عكس المسار الأممي المتفق على دعمه.

وفي ذات السياق علق كونتي على لقائه بالسراج عن دعم إيطاليا الكامل لمسار الحوار الذي تقوده البعثة الأممية، متبرئا من أي مسار آخر مواز، ومتجاهلا حديث السراج حول نيته البقاء حتى تنظيم الانتخابات.

وبينت التقارير أن الهدف الأكبر لإيطاليا حالياً من مد اتصالات السراج هو تسوية ملفات مالية عالقة، لتلزم بها أي حكومة أخرى قادمة لو رحل الأخير.

وأفصحت ذات التقارير من بينها صحيفة “قلو بليست” الإيطالية أنه تزامناً مع إيصال رسالة السراج لحفتر من قبل “كونتي” و “دي مايو” في بنغازي كان يُعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الإيطالية الليبية المشتركة، يرأسها وكيلا خارجية البلدين.

وقالت التقارير إن المجلس الرئاسي اتفق مع الحكومة الإيطالية على سداد الاعتمادات المالية التاريخية التي تطالب بها الشركات الإيطالية للعقود قبل عام 2011 برقم يصل إلى 323 مليون دولار، وفتح مفاوضات جديدة للاعتراف باعتمادات أخرى لما بعد 2011 تتراوح بين 50 و100 مليون يورو حسب ما نقله رئيس الوفد لإعلاميين إيطاليين.

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