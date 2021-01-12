نقص حاد في الإمكانات الطبية والمالية مع تردي البنية التحتية بالقره بوللي

أكد عميد بلدية القره بوللي حسين أبوغنيمة أمس الاثنين، على تأزم الوضع الصحي بالبلدية، في ظل نقص الفرق الطبية والإمكانيات وعدم وجود مراكز عزل خاصة بحالات فيروس كورونا.

وأضاف أبوغنيمة، أن هناك عيادة واحدة للكشف وأخذ المسحات للحالات المشتبه إصابتها وهي مركز العيادات المجمعة لأخذ المسحة فقط، والتي لا يوجد لديهم مختبرات لتحاليل كورونا.

وأوضح أن البلدية تعاني من إشكالية الصرف الصحي؛ نظراً لتهالك البنية التحتية وهناك بعض العمارات تصل مياه الصرف إلى مداخل المبنى، لافتاً أن الفترة الماضية كانت هناك أزمة في تكدس القمامة والتي تم تحلها مؤخرا.

وبين أبوغنيمة أن السيولة النقدية تصل إلى البلدية من مناسبة إلى أخرى، وآخرها كان منذ شهرين بسقف 500 دينار للمواطن، واصفاً الوضع الأمني بالجيد.

يٌشار إلى أن أخر إحصائية لبلدية القره بوللي في ديسمبر العام الماضي بلغت 158 حالة موجبة و213 حالة شفاء وثمانية وفيات حسب العميد.

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