بنغازي.. “90” يوماً للربط بين “العراق” و”الكويت”

شهدت مدينة بنغازي في منطقة “شبنه”بدء العمل لرصف الطريق الرابطة بين شارع العراق وشارع الكويت، من تنفيذ شركة الكفاءات الفنية للمقاولات وإشراف مكتب المشروعات ومتابعة إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية.

وأفادت المنصة الإعلامية لبلدية بنغازي عبر المكتب الإعلامي، بأن مدة تنفيذ المشروع “90” يوماً، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي والتي تشمل صيانة البنية التحتية من خطوط صرف صحي والتزود بالمياه ورصف الطرقات السريعة والشوارع الفرعية وغير ذلك من مرافق المدينة .

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