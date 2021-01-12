ليبيا الان

بنغازي.. “90” يوماً للربط بين “العراق” و”الكويت”

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة بنغازي في منطقة “شبنه”بدء العمل لرصف الطريق الرابطة بين شارع العراق وشارع الكويت، من تنفيذ شركة الكفاءات الفنية للمقاولات وإشراف مكتب المشروعات ومتابعة إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية.

وأفادت المنصة الإعلامية لبلدية بنغازي عبر المكتب الإعلامي، بأن مدة تنفيذ المشروع “90” يوماً، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي والتي تشمل صيانة البنية التحتية من خطوط صرف صحي والتزود بالمياه ورصف الطرقات السريعة والشوارع الفرعية وغير ذلك من مرافق المدينة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك