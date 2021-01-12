عزالدين عقيل: ننتظر من رئيس الاستخبارات الأمريكية الاهتمام بالأزمة الأمنية في ليبيا

قال المحلل السياسي، عزالدين عقيل، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عين الدبلوماسي وليام بيرنز الذي له صلة قوية بالملف ليبيا رئيسا للمخابرات المركزية.

وأضاف عقيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن هناك تصريحا شهيرا لبيرنز عقب زيارته ليبيا في 2014، ذكر فيه أن حل الأزمة الليبية مرتبط تماما بأولوية معالجة المسأله الأمنية، مضيفا أن الأنظار تججه نحوه لمعرفة كيف يتصرف في هذا الملف.

ووقع اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على الدبلوماسي المخضرم وليام بيرنز لإدارة وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية “سي آي إيه”، والذي يعد مقربا من الملف الليبي، ويعتبر أول مسؤول أمريكي رفيع يزور ليبيا في العام 2004، بعد قطيعة استمرت 30 عاما.

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