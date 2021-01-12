 القبض على مروجي حبوب هلوسة في تاجوراء وزليتن

تمكن مكتب تحريات تاجوراء بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لـ”داخلية الوفاق” من ضبط شخصين ليبيين الجنسية يمتهنان الاتجار بالأقراص المخدرة على نطاق واسع، أحدهما من مدينة الخمس وفي حوزته “250 ” قرصاً من نوع “روج” ومن خلال تفتيش مركبته تم ضبط كمية أخرى مخبأة داخلها تقدر بحوالي “1000 ” قرص من نفس النوع وعدد “990 قرص من نوع “ترامادول”.

وجاء في منشور “الداخلية” أنه بعد الاستدلال والتحقيق معه تم الوصول إلى المتهم الثاني وضبطه وبحوزته “3140 “قرصاً من نوع “روج”،فاتُخذت معهما الإجراءات القانونية وإحالتهما من ثَم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

كما تمكن فرع طرابلس بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شخص ليبي الجنسية يمتهن الإتجار بالأقراص المهلوسة في مدينة زليتن، حيث تم ضبطه وبحوزته “1000 ” قرص من نوع “ترامادول”.. واتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

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