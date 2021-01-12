ميناء الخمس.. ضبط ماكنات مستوردة لتصنيع أقراص “ترامادول”

تمكنت عناصر مديرية أمن منفذ ميناء الخمس البحري، بالتعاون مع مركز جمرك الميناء من ضبط حاوية تحمل ذات سعة “20” قدماً على متنها بضاعة نوع “آلة تعبئة” وملحقاتها قادمة من الصين، فبعد أخذ العينات من الحاوية، والتحقيق وجمع المعلومات تبين بأن هذه الآلة معدة لتصنيع الأقراص المخدرة نوع “ترامادول”، علاوةً على وجود مواد خام تستخدم في تصنيع هذه الأقراص.

وذكرت “داخلية الوفاق” عبر منصتها الإعلامية أنه تم التعرف على الشخص الذي استورد الحاوية واتخذت الإجراءات القانونية حياله والتحفظ على الحاوية بكل محتوياتها في ساحة السلع الخطرة بالميناء وقفلها بالشمع الأحمر، بحضور مدير أمن المنفذ، ورئيس مركز الجمرك ، ورئيس وأعضاء قسم التحقيق بالمركز.

وتأتي هذه العملية وغيرها -حسب داخلية الوفاق- في إطار الإجراءات المتبعة لمكافحة التهريب بكافة أشكاله من قبل مديرية أمن منفذ ميناء الخمس البحري وعملاً بالخطة الأمنية المعدة لذلك.

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