ضبط قاتل شقيقه في مسلاتة

أعلنت مديرية أمن مسلاتة ضبط المتورط في جريمة قتل شقيقه بمنطقة العمامرة.

وتعود بداية الواقعة إلى استقبال نقطة شرطة مستشفى مسلاتة المركزي إشارة هاتفية مفادها استقبال جثة شاب، 17 عاما، تقى جراء طعنات بسكين في يده وقلبه، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وشكلت المديرية فريق لرصد الواقعة، الذي توجه إلى منطقة وقوع الحادث، حيث تعرف على الجاني وهو شقيق المتوفى، 31 عاما، وقد ارتكب جريمته إثر مشاجرة مع المجني عليه، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إبلاغ النيابة العام.

ودعت المديرية أولياء الأمور إلى مراقبة الأبناء؛ لمنعهم من حمل أي نوع من السلاح، والتدخل السريع لحل المشكلاتت بينهم ومعرفة الطريق الذي يسلكه الأبناء، وذلك لسلامتهم من الوقوع في المحظور.

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