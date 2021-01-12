شركات تركية ترغب في العمل بمشروعات تدوير النفايات والبنية التحتية بالبلديات الليبية

أبدى سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن رغبة الشركات التركية المتخصصة في تدوير النفايات ومشاريع البنية التحتية، عقد شراكات مع البلديات في ليبيا لتنفيذ المشاريع التنموية، فضلا عن رعاية إتفاقيات توأمة بين عدد من البلديات الليبية مع نظيراتها التركية.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الإثنين، رفقة مستشارين مع وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبدالباري شنبارو، بحضور عمداء المجالس البلدية «الزنتان، وسوق الجمعة، والزاوية، ترهونة، وأبوسليم، ومصراتة، والمايه».

وقدم عرض مرئي خلال الاجتماع عن خطط وزارة الحكم المحلي لتنفيذ استراتيجية نقل الاختصاصات الى البلديات، فضلا عن التحديات التي واجهتها.

وأعطى عمداء البلديات نبذة عن المشكلات التي تواجه مناطقهم، وكذلك المشاريع التنموية التي تتطلع البلديات لمساهمة الشركات التركية في بإنجازها.

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