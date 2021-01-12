بريطانيا: المؤبّد لـ”الليبي” مُنفّذ هجوم “ريدينغ” الإرهابي

قضت المحكمة الجنائية الإنجليزية بالسجن المؤبّد على الليبي، خيري سعد الله، بعد إدانته في هجوم مدينة “ريدينغ الإرهابي”، الذي نفذه في يونيو 2020.

وأقدم “سعد الله” على طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت، فيما أُصيب ثلاثة آخرون، خلال الهجوم الإرهابي.

وخلال التحقيق معه؛ اعترف خيري سعد الله بتنفيذ الهجوم، وواجه إضافة إلى السجن المؤبد، حُكما آخرًا بالسجن لمدة 24 عامًا عن كل جريمة محاولة قتل نفّذها.

يذكر أنّ خيري سعد الله، كان قد وصل إلى بريطانيا عام 2012، ويتمتع بحقّ الإقامة الدائمة منذ عام 2018، وكان تحت مراقبة جهاز المخابرات البريطاني الداخلي عام 2019 الذي سبق الهجوم؛ بسبب تحذيرات تلقاها الجهاز، حول سلوكه.

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