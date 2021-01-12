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بريطانيا: المؤبّد لـ”الليبي” مُنفّذ هجوم “ريدينغ” الإرهابي

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قضت المحكمة الجنائية الإنجليزية بالسجن المؤبّد على الليبي، خيري سعد الله، بعد إدانته في هجوم مدينة “ريدينغ الإرهابي”، الذي نفذه في يونيو 2020.

وأقدم “سعد الله” على طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت، فيما أُصيب ثلاثة آخرون، خلال الهجوم الإرهابي.

وخلال التحقيق معه؛ اعترف خيري سعد الله بتنفيذ الهجوم، وواجه إضافة إلى السجن المؤبد، حُكما آخرًا بالسجن لمدة 24 عامًا عن كل جريمة محاولة قتل نفّذها.

يذكر أنّ خيري سعد الله، كان قد وصل إلى بريطانيا عام 2012، ويتمتع بحقّ الإقامة الدائمة منذ عام 2018، وكان تحت مراقبة جهاز المخابرات البريطاني الداخلي عام 2019 الذي سبق الهجوم؛ بسبب تحذيرات تلقاها الجهاز، حول سلوكه.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • خلاص ضروري الخارجية الليبية توكل محامي للدفاع عنه المتهم بريء حتى تتبث ادانته – من الي قال انه هو نقسه الشخص الي قام بهذه الاعمال ..؟!!!
    في أشخاص غير ليبيين ويحملون الجنسية الليبية وينتمون لاحزاب متطرفة مثل حرب الله اللبناني وحركات شيعية واُخرى من فلسطين والعراق وسوريا – ربما الشخص ورطته جماعات اخرى قامت بهذه الاعمال ..!!!! او انه لم يقم بهذا الاعمال أصلا ..!!!! ضروري يكون هناك محاميين ليبيين ذو خبرة في الخارج –
    والله العظيم – زي ما نقوللكم – ألغام الماضي توحد جماعات من الاْردن ومن الغراق والسودان ولبنان والجزاءر يقيمون في بريطانيا ويعملون كمرشدين للشرطة البريطانية فقط الخيول على الإقامة يجلسون فالمقاهي بشكل داءم – قاموا بتبليغ كاذب عته لانه شخص ليبي في مدينة في الجنوب وهو طالب جامعي في إنجلترا – قامت الشرطة على بلاغ كاذب ورشوة باعتقاله وحجز جواز سفره الليبي الأخضر – دون اي سبب بينما كان يقود سيارته وهى في طريقه المسجد في لندن للصلاة قبل المغرب . واحتجزته الشرطة لمدة يومين وقاموا بسرقة ساعته وجواز سفره الأخضر ثم ام إطلاق سراحه وبعد ان قدم شكاوي لمحاميين باكستانيين لم يتقبلوا دعوته لانه ليبي – ودهب لمحامي إنجليزي فقدم شكوة ضد معاملة الشرطة له وطالب باسترجاع جوازه وساعته – لكن المحامي رفض دعوته لانها ضد الشرطة وكأنه الشرطة لا تقوم باخطاء ضد المدنيين – والى اليوم ما زالت قضيته معلقة لان ما حدث له بتدبير من المهاجرين العرب وتحالفهم مع الأجانب ضد المهاجرين الطلاب وخاصة الليبيين .

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