“الوطني لمكافحة الأمراض سبها” يسجل حالة وفاة و21 إصابة بكورونا

أعلن مختبر المركز الوطني للأمراض فرع سبها، أمس الاثنين، تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا من منطقة مسقوين، و21 إصابة.

وأوضح المختبر، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم 93 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا، وكانت نتائجها، 13 حالة جديدة، و8 حالات مخالطة، و40 حالة سالبة.

وذكر المختبر، أن حالات الإصابة تم تسجيلها في سبها 4 إصابات جديدة، والشاطئ 5 إصابات جديدة وحالتين مخالطتين، والغريفة إصابة جديدة و5 حالات مخالطة، ووادي عتبة إصابتين جديدتين وحالتين مخالطتين.

وأشار المختبر إلى أنه سجل 24 حالة لشفاء من الفيروس.

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