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«العباني»: لا تنسوا أن «باشاغا» من زعماء مجزرة غرور وأحد قادة «فجر ليبيا»

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق، مطالبا الجميع أن يعوا جيدا من هو هذا الشخص الذي كان أحد قادة عملية «فجر ليبيا» وأحد زعماء مجزرة غرغور.

وقال العباني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “وما أدراك ما باشاغا، ألم يكن أحد قادة عملية فجر ليبيا، أليس هو أحد زعماء مذبحة غرغور، ويحّكم أيها الليبيون، أليس فيكم رجلا رشيد”.

وفجر باشاغا عدة مخاوف، بإعلانه عن عملية أمنية مدعومة من تركيا صاحبة اليد الطولى في المنطقة الغربية، تكشف لدى خصومه مدى ما أصبح يتمتع به “باشاغا” من نفوذ داخل دوائر الحكم، وكيف أنه صار رجل تركيا الأول في المنطقة، وسط تكهنات برغبة الرجل في تكرار انقلاب “فجر ليبيا” عام 2014 مرة أخرى، وتنذر العملية بحرب ضروس بين مليشيات المنطقة الغربية.

ما يؤكد ذلك، هو اجتماع أخير لـ”باشاغا” مع شركة بايقار للصناعات الدفاعية التركية خلوق بيرقدار، الأسبوع الماضي، وتخصيص المجلس الرئاسي مليار دينار ليبي لصالح “باشاغا” بدعوى دعم قطاع الداخلية ولتوفير التجهيزات والاحتياجات والمتطلبات الأمنية للمحافظة على الأمن القومي وحماية المرافق والمنشأت الحيوية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وذلك لتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية ، وتغطي النفقات المنصوص  عليها من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

وكان فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق قد أطلق عملية عسكرية أطلقت عليها “صيد الأفاعي”، وقال في تصريحات صحفية، إن هذه العملية الأمنية تم الإعداد لها من مدة طويلة وستكون تحت إشراف وزارته وبالتعاون مع المنطقة العسكرية الغربية وطرابلس وبدعم دولي، وستبدأ عندما تكون كل الاستعدادات جاهزة موضحا أنها ستستهدف الجريمة المنظمة ومهربي البشر والوقود وتجار المخدرات، وتم تسميتها بعملية “صيد الأفاعي”.

الوسوم

العباني المليشيات باشاغا فجر ليبيا مجزرة غرغور

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وقائد مذبحة غريان التى قتل فبها جرحى الشرطة فى المستشفى عموما لن بفلت من القصاص العادل امام الله عندما بصبح رمة فى القبر مثل الطرطور محمد مرسى ويرى مقعده من النار

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  • قال تعالى :-
    مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ (16)

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    • سجله الاجرامي لا يخفي علي أحد ولكن الدول التي ممكن توظفه لخدمة مصالحها في ليبيا لا يهمها ماضيه الاجرامي فالذين قتلهم او ساهم في قتلهم ليبيين فلو ببنهم امريكي بريطاني أسرائيلي سيبصح في الغرب المتصهين ارهابي فالكيل بمكيالين سمه بارزه لدي الغرب الليبيين مدنيين وحرام باعيني يموتوا لما كانوا يبحثوا عن ذريعه لازاحة القذافي هبوا لذاك الهدف تحت ذريعه حماية المدنيين ولما اصبحت انصار الشنيعه تذبح في الليبيين مدنيين وعسكريين اختفي واجب حماية المدنيين حسب وجهة نظر الغرب بقياده امريكا

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