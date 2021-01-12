أحوال الطقس اليوم: أجواء مغيمة على غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض غالبية المناطق إلى طقس مغيم ومتقلب، مع رياخ شمالية غربية نشطة على الساحل، وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و28 درجة مئوية.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفاة – جبل نفوسة

الطقس مغيم، يتخلله سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في الساعة على المناطق الساحلية أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و18 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

تتكاثر السحب تدريجيا مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة الليلة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط احيانا مثيرة الأتربة والغبار ببعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين18 و23 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 27 درجة مئوية على جالو.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس قليل الغيوم، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و28 درجة مئوية.

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