وزير الدفاع الإيطالي لمعيتيق: نعمل على نجاح الاتفاقية الفنية العسكرية مع ليبيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي ” لورينزو غويريني”، خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق العمل علِى نجاح الاتفاقية الموقعة بين البلدين

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما آليات تنفيذ بنود الاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة بين وزارتي الدفاع الليبية والإيطالية

وأشاد معيتيق بالعلاقات الليبية الايطالية وبالدعم المقدم من الجانب الإيطالي في المجال العسكري وأكد على تشكيل لجنة فنية مشتركة من أجل خلق توأمة مع الجانب الإيطالي فيما يخص الطب العسكري والاستفادة من خبرته في هذا المجال.

وتشمل الاتفاقية المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات، فضلًا عن هيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، والتعاون في مجال الطب العسكري، من خلال تأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة والأجهزة والمعدات، وتبادل الاستشاريين والمعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي والتقني والأمن العسكري