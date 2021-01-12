الأرصاد: طقس متقلب على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تعرض غالبية المناطق إلى طقس مغيم ومتقلب، مع رياخ شمالية غربية نشطة على الساحل، وانخفاض في درجات الحرارة.

وبحسل نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و28 درجة مئوية.

وعلى رأس أجدير وسرت وسهل الجفاة وجبل نفوسةسيكون الطقس مغيم، يتخلله سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في الساعة على المناطق الساحلية أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و18 درجة مئوية على غالبية المناطق.

بينما على الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومراده تتكاثر السحب تدريجيا مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة الليلة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط احيانا مثيرة الأتربة والغبار ببعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين18 و23 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 27 درجة مئوية على جالو.

أما على الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة سيكون الطقس قليل الغيوم، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية.

وعلى الكفرة و السرير و تازربو ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و28 درجة مئوية.

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