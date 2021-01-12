مسؤول صحي: طبرق تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس منذ بداية 2021

أخبار ليبيا24-خاص

قال رئيس قسم العزل بمركز طبرق الطبي، عادل سعيد العوامي، إن طبرق سجلت خلال الـ10 أيام الأولى من شهر يناير 2021، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 10 حالات شفاء.

أوضح العوامي، لأخبار ليبيا24، أنه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، تم تسجيل 91 إصابة كورونا و9 حالات وفاة، وذلك بعد إجراء فحوصات على 200 عينة.

ولفت إلى أن هذه الحالات كانت ما بين حالات اشتباه ومخالطين بقسم العزل بمركز طبرق الطبي.

وأضاف، أنه تم تسجيل 91 حالة موجبة وعدد 109 حالات سالبة، تماثلت منها للشفاء 42 حالة بينما 40 حالة لازالت نشطة وموزعة بين الحجر المنزلي والحجر الصحي، بينما بلغت حالات الوفاة خلال الشهرين الماضيين 9 حالات.

وبيّن العوامي، أن تفاصيل الأعمار المصابة بكورونا، فقد كانت 35 حالة متوسطة العمر من 20 سنة وحتى 50 سنة، 56 حالة أكبر من 50 سنة، بينما تفاصيل الحالات بالنسبة للجنس؛ فهي 49 ذكور و42 إناث.

وأفاد، أن بهذه الأرقام؛ فقد أصبح إجمالي عدد الحالات الموجبة في طبرق منذ ظهور أول حالة بتاريخ 23 يوليو 2020 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام، بلغ (326) حالة مقسمة ما بين 40 حالة نشطة وعدد 235 حالة شفاء وعدد 50 حالة وفاة.