الثني يوجه بالشروع في صيانة محطة تحلية مياه سوسة

وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين بالشروع في صيانة محطة تحلية مياه سوسة بعد توقفها عن العمل.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي على ضرورة الإسراع في مباشرة إجراءات التعاقد على صيانة المحطة كونها توقفت تماما عن العمل.
واطلع الثني على أعمال الصيانة بمصادر المياه في كافة البلديات، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الصيانات اللازمة لمختلف البلديات في أسرع وقت.
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