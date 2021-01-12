الثني يوجه بالشروع في صيانة محطة تحلية مياه سوسة

وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين بالشروع في صيانة محطة تحلية مياه سوسة بعد توقفها عن العمل.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي على ضرورة الإسراع في مباشرة إجراءات التعاقد على صيانة المحطة كونها توقفت تماما عن العمل.

واطلع الثني على أعمال الصيانة بمصادر المياه في كافة البلديات، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الصيانات اللازمة لمختلف البلديات في أسرع وقت.