اجتماع مرتقب في البريقة لمناقشة توحيد الميزانية العامة للدولة

أفادت مصاد اعلامية أن اجتماعا مرتقبا ظهر اليوم الثلاثاء سيعقد في مدينة البريقة النفطية يجمع وزيري المالية بالحكومتين المؤقتة والوفاق، مع محافظ المصرف المركزي في بنغازي وممثل عن البنك المركزي في طرابلس وممثل عن وزارة التخطيط وعدد من المسؤولين في الحكومتين لمناقشة سبل توحيد الميزانية العامة للدولة.

ويأتي هذا اللقاءبحسب قناة العربية، ليشكل أول اجتماع بين الحكومتين منذ ست سنوات، سعيا إلى تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليه مع البعثة الأممية إلى ليبيا، ومجموعة العمل الاقتصادية الخاصة في الأمم المتحدة.

يشار إلى أن توحيد ميزانية الدولة يشكل خطوة مهمة في توحيد المسار الاقتصادي بين الفرقاء الليبيين، ويأمل المواطن الليبي أن يرى انعكاساتها قريبا على وضعه المعيشي والاقتصادي المتردي.