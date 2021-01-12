مكافحة الأمراض ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية يقران خطة وطنية للسلامة الغذائية والدوائية

ليبيا- عقد القائمون على المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية اجتماعًا هو الأول من نوعه لتثبيت التنسيق بين هذين المركزين.

بيان صحفي صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تابعته صحيفة المرصد أشار إلى وجود قرار من رئيسه يقضي بتشكيل لجنة مشتركة مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، في إطار توحيد الجهود والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة؛ من أجل الرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن في ليبيا.

واخختم البيان بالإشارة إلى توافق المجتمعين على وضع خطة وطنية سيتم الشروع بتطبيقها خلال الأيام القادمة لضبط الرقابة على الأدوية والأغذية، ووضع معايير للسلامة الغذائية والدوائية، وصولًا بالمجتمع الليبي إلى مكافحة الأمراض والأوبئة التي تهدد سلامته وصحة أبنائه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية