طقس ليبيا لـ 3 أيام: استمرار الاجواء المتقلبة وامطار بهذه المناطق وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، ان تشهد الاجواء طقس متقلب ومغيم يتخلله سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال مع رياح شمالية غربية نشطة تتجاوز سرعتها مساء اليوم 50كم/ساعة على المناطق الساحلية مما يتسبب في اضطراب البحر مع ارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار على طول الساحل.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة القصوى منخفضة على اغلب مناطق الشمال الغربي تتراوح مابين 13-18مْ، فيما تكون على اغلب مناطق الشمال الغربي مابين 18-26مْ وتسجل انخفاض بداية من مساء اليوم على اغلب مناطق ليبيا.

تحذير بحري

وحذر المركز من ريح غربي الى شرش نشط الى قوى على طول الساحل يترواح سرعته مابين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح مابين (3.00-3.50)متر.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية بالانفوجرافيك:

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