أحوال الطقس اليوم: رياح قوية على طول الساحل وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على طول الساحل، تترواح سرعته بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع للموج سيتراوح بين 3 و3.50 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء مغطاة كليا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من الساحل.

– الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 عقدة.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و3 أمتار.

– درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة الليلة، يصحبها خلاليا رعدية على الساحل من بنغازي إلى الجبل الأخضر.

– الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.5 متر.

– درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

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