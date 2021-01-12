النتائج الأولية لانتخابات بلديتي زليتن وقصر الأخيار

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج المبدئية لانتخابات المجلسين البلديين زليتن وقصر الأخيار

وأكدت اللجنة أن عدد المسجلين في الانتخابات بلغ 47,466 فيما بلغ عدد المقترعين 20,521 شخص بنسبة اقتراع بلغت 43%.

وأشارت اللجنة إلى أنه في الفئة العامة فازت قائمة البوصلة بعدد 5649 صوت فيما فازت قائمة النخلة بـ 4913 صوت وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فاز أبوبكر الصديق مفتاح والي بعدد 5,868 صوت وفاز علي فرج عبد السلام العيان بعدد 3,315 صوت وفي فئة المرأة فازت خلود فتحي إبراهيم أبوسنينه بعدد 7,431 صوت.

ولفتت اللجنة إلى أنه عدد المسجلين في انتخابات المجلس البلدي قصر الأخيار بلغ 10,285 شخص فيما بلغ عدد المقترعين 3,685 شخص بنسبة مقترعين بلغت 35%

وأكدت اللجنة أنه في الفئة العامة فازت قائمة الميزان بـ 1,429 صوت وقائمة النخلة بـ 1,173 صوت وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فاز إبراهيم ميلاد عبد الله أبو جطيله بعدد 1,146 صوت ومصطفى محمد رمضان عيسى بعدد 817 صوت وفي فئة المرأة فازت أسماء محمد علي العبدلي بعدد 1,397 صوت