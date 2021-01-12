بعد تأخر مرتباتهم 20 شهرا.. موظفو شركة المناولة يعلنون إيقاف العمل بمطار بنينا

أعلن موظفو الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية إيقاف العمل في مطار بنينا، وذلك لتأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ 20 شهرا.

ونظم الموظفون وقفة احتجاجية داخل المطار لمطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لإنهاء معاناتهم.

وأكد الموظفون استمرار الإغلاق، ومنع أي شركة أخرى قد تنوب عنهم في مزاولة أعمالهم، إلى حين إيداع مستحقاتهم بالمصارف.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران التابعة للحكومة المؤقتة عز الدين المشنون، قد اتهم وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة بتعطيل صرف مرتبات موظفي الشركة العاملين في كافة المطارات الليبية لـ20 شهرًا، محذرا من أن هذا الأمر قد يهدد حركة الطيران مستقبلًا إذا قرر الموظفون الدخول في حالة إضراب عام.

وطالب المشنون، في تصريحات صحفية، وزير المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري بضرورة الإفراج عن المرتبات المتأخّرة لموظفي شركة المناولة، مبينًا أن التأخير في صرف المرتبات له تداعيات اجتماعية كبيرة

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