داخلية الحكومة الليبية تعلن انعقاد الجمع السنوي لمديرية أمن سلوق قمينس

أعلن مكتب الإعلام الأمني، التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، انعقاد الجمع السنوي لمديرية أمن سلوق قمينس، الذي ضم القوة العمومية للمديرية من أعضاء هيئة الشرطة والموظفين، إضافة للآليات والأسلحة

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، الثلاثاء، في بيان، أن الجمع السنوي تم بتوجيهات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وتم خلال الجمع الكشف عن الأسلحة والذخائر، والآليات، وتثبيت القوة العمومية الفعلية، وذلك بحضور مدير الأمن العميد جلال هويدي.

وتابع البيان، أنه شارك في مراسم الجمع السنوي مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العقيد شريف قويدر، الذي أجرى جولة تفتيشية على الجمع وتأكد من سلامة الإجراءات، كما شارك في المحاضرة التوعوية التي ألقاها مدير الأمن للضباط وضباط الصف العاملين في نطاق اختصاص مديرية أمن سلوق قمينس.