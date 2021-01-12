مكافحة الأمراض: طرابلس تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا حيث تواصل لعاصمة طرابلس تسجيل أعلى إصابات يومية والتي بلغت 207 حالة جديدة و67 حالة مخالطة من إجمالي 3527 عينةجرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه جرى في مصراته تسجيل 45 حالة مخالطة وفي الزاوية الغرب 30 حالة جديدة وفي الرجبان سجلت حالة جديدة وفي صرمان سجلت 5 حالات جديدة وفي المنشية الجميل سجلت 8 حالات جديدة وفي القره بوللي والرياينة سجلت 5 حالات جديدة لكل منهما وفي بني وليد سجلت 22 حالة جديدة وفي الخمس سجلت 18 حالة جديدة وفي زليتن سجلت 31 حالة جديدة و7 حالة مخالطة وفي السواني بن ادم سجلت 11 حالة جديدة وفي جنزور سجلت 3 حالات جديدة وفي سوق الخميس امسيحل سجلت حالة جديدة وحالتين مخالطتين وفي نالوت سجلت 3 حالات جديدة وفي سبها سجلت 4 حالات جديدة وفي الشاطئ سجلت 5 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي الغريفة سجلت حالة جديدة و5 حالات مخالطة وفي وادي عتبة سجلت حالتين جديدتين ومثلهم مخالطتين وفي طبرق سجلت 9 حالات جديدة وفي اجدابيا سجلت حالتين جديدتين و4 حالات مخالطة وفي غدامس سجلت 4 حالات جديدة و9 حالات مخالطة وفي جادو سجلت 3 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي الجفرة سجلت 6 حالات جديدة وفي الزهراء سجلت 11 حالة جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 25 حالة جديدة و16 حالة مخالطة وفي العجيلات سجلت 5 حالات جديدة وفي قصر بن غشير والزاوية الجنوب سجلت 7 حالات جديدة لكل منهما وفي السبيعة سجلت حالتين جديدتين وحالة واحدة مخالطة وفي الجميل سجلت 13 حالة جديدة وفي رقدالين سجلت حالة جديدة وفي العامرية سجلت 11 حالة جديدة وفي قصر الأخيار سجلت 9 حالات جديدة وفي درج سجلت 3 حالات جديدة وفي الزنتان سجلت حالتين مخالطتين وفي غريان سجلت 6 حالات جديدة وفي زواره سجلت حالة جديدة وأخرى مخالطة.