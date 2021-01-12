السيد رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعليماته بالإسراع في صيانة محطة تحلية مياه سوسة بعد توقفها عن العمل 

بنغازي 11 يناير 2021 (وال)-أصدر السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، تعليماته للشروع الفوري في صيانة محطة تحلية مياه سوسة بعد توقفها عن العمل.

وأكد السيد الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، على ضرورة الإسراع في مباشرة إجراءات التعاقد على صيانة المحطة كونها توقفت تمامًا عن العمل.

واطلع السيد الرئيس على أعمال الصيانة في كافة مصادر المياه في كافة البلديات، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الصيانات اللازمة لمختلف البلديات في أسرع وقت. (وال- بنغازي) ر ت

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