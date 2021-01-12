ارتفاع كبير في أعداد وفيات «كورونا» بليبيا.. و«مكافحة الأمراض» يسجل 652 إصابة جديدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 11 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (300).

واستلم المركز عدد (3527) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (800) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (340) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (93) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (200) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (79) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (2) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (44) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (470) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (91) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (69) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (62) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (17) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (38) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2875) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (652) عينة موجبة لفيروس كورونا (487 جديدة + 165 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 207 حالة جديدة

عدد 67 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 45 حالة مخالطة

3.الزاوية الغرب

عدد 30 حالة جديدة

4.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

5.صرمان

عدد 5 حالة جديدة

6.المنشية الجميل

عدد 8 حالة جديدة

7.القره بوللي

عدد 5 حالة جديدة

8.الرياينة

عدد 5 حالة جديدة

9.بني وليد

عدد 22 حالة جديدة

10.الخمس

عدد 18 حالة جديدة

11.زليتن

عدد 31 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

12.السواني بن ادم

عدد 11 حالة جديدة

13.جنزور

عدد 3 حالة جديدة

14.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

15.نالوت

عدد 3 حالة جديدة

16.سبها

عدد 4 حالة جديدة

17.الشاطئ

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

18.الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

19.وادي عتبة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

20.طبرق

عدد 9 حالة جديدة

21.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

22.غدامس

عدد 4 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

23.جادو

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

24.الجفرة

عدد 6 حالة جديدة

25.الزهراء

عدد 11 حالة جديدة

26.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 16 حالة مخالطة

27.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

28.قصر بن غشير

عدد 7 حالة جديدة

29.الزاوية الجنوب

عدد 7 حالة جديدة

30.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

31.الجميل

عدد 13 حالة جديدة

32.رقدالين

عدد 1 حالة جديدة

33.العامرية

عدد 11 حالة جديدة

34.قصر الأخيار

عدد 9 حالة جديدة

35.درج

عدد 3 حالة جديدة

36.الزنتان

عدد 2 حالة مخالطة

37.غريان

عدد 6 حالة جديدة

38.زواره

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 992 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 815 حالة في طرابلس

2.عدد 4 حالات في اجدابيا

3.عدد 3 حالات في السائح

4.عدد 20 حالة في الجفرة

5.عدد 31 حالة في الجميل

6.عدد 24 حالة في سبها

7.عدد 12 حالة في الزنتان

8.عدد 20 حالة في مصراته

9.عدد 15 حالة في زواره

10.عدد 28 حالة في الزاوية المركز

11.عدد 20 حالة في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 33 ) حالة الوفاة

1.عدد 7 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الخمس

3.عدد 3 حالات في العجيلات

4.عدد 1 حالة في ظاهر الجبل

5.عدد 1 حالة في مزدة

6.عدد 1 حالة في اجدابيا

7.عدد 4 حالات في الجميل

8.عدد 1 حالة في الشاطئ

9.عدد 1 حالة في العزيزية

10.عدد 1 حالة في ترهونة

11.عدد 2 حالة في السواني بن ادم

12.عدد 1 حالة في غريان

13.عدد 2 حالة في مصراته

14.عدد 2 حالة في زواره

15.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب

16.عدد 3 حالات في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 106030

2.الحالات النشطة : 22179

3.المتعافين : 82229

4.الوفيات : 1622