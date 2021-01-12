مكافحة الأمراض: تسجيل 33 حالة وفاة 652 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 33 حالة وفاة و 652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز، في نشرته اليومية عن الوباء، أن إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا منذ بدء الجائحة في ليبيا وصل إلى 1622 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات جراء الفيروس وصل إلى 106030 إصابة منذ بدء الجائحة.

وأوضح المركز، أنه استلم 3527 عينة موزعة على مختبراته بالبلديات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 2875 عينة، فيما تأكدت إصابة 652 حالة منها 487 جديدة و165 مخالطة.

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3527) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (800) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (340) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (93) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (200) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (79) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (2) عينة

8.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (44) عينة

9.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (470) عينة

10.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (91) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (69) عينة

12.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (62) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (17) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (38) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد ( 2875 ) عينة سالبة

– عدد (652) عينة موجبة ( 487 جديدة + 165 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 207 حالة جديدة

عدد 67 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 45 حالة مخالطة

3.الزاوية الغرب

عدد 30 حالة جديدة

4.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

5.صرمان

عدد 5 حالة جديدة

6.المنشية الجميل

عدد 8 حالة جديدة

7.القره بوللي

عدد 5 حالة جديدة

8.الرياينة

عدد 5 حالة جديدة

9.بني وليد

عدد 22 حالة جديدة

10.الخمس

عدد 18 حالة جديدة

11.زليتن

عدد 31 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

12.السواني بن ادم

عدد 11 حالة جديدة

13.جنزور

عدد 3 حالة جديدة

14.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

15.نالوت

عدد 3 حالة جديدة

16.سبها

عدد 4 حالة جديدة

17.الشاطئ

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

18.الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

19.وادي عتبة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

20.طبرق

عدد 9 حالة جديدة

21.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

22.غدامس

عدد 4 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

23.جادو

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

24.الجفرة

عدد 6 حالة جديدة

25.الزهراء

عدد 11 حالة جديدة

26.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 16 حالة مخالطة

27.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

28.قصر بن غشير

عدد 7 حالة جديدة

29.الزاوية الجنوب

عدد 7 حالة جديدة

30.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

31.الجميل

عدد 13 حالة جديدة

32.رقدالين

عدد 1 حالة جديدة

33.العامرية

عدد 11 حالة جديدة

34.قصر الأخيار

عدد 9 حالة جديدة

35.درج

عدد 3 حالة جديدة

36.الزنتان

عدد 2 حالة مخالطة

37.غريان

عدد 6 حالة جديدة

38.زواره

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 992 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 815 حالة في طرابلس

2.عدد 4 حالات في اجدابيا

3.عدد 3 حالات في السائح

4.عدد 20 حالة في الجفرة

5.عدد 31 حالة في الجميل

6.عدد 24 حالة في سبها

7.عدد 12 حالة في الزنتان

8.عدد 20 حالة في مصراته

9.عدد 15 حالة في زواره

10.عدد 28 حالة في الزاوية المركز

11.عدد 20 حالة في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 33 ) حالة الوفاة

1.عدد 7 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الخمس

3.عدد 3 حالات في العجيلات

4.عدد 1 حالة في ظاهر الجبل

5.عدد 1 حالة في مزدة

6.عدد 1 حالة في اجدابيا

7.عدد 4 حالات في الجميل

8.عدد 1 حالة في الشاطئ

9.عدد 1 حالة في العزيزية

10.عدد 1 حالة في ترهونة

11.عدد 2 حالة في السواني بن ادم

12.عدد 1 حالة في غريان

13.عدد 2 حالة في مصراته

14.عدد 2 حالة في زواره

15.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب

16.عدد 3 حالات في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 106030

2.الحالات النشطة : 22179

3.المتعافين : 82229

4.الوفيات : 1622

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