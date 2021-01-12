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السويحلي: البطون الخاوية لن يطول انتظارها

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي لمعالجة السلبيات المؤقتة الناتجة عن تعديل سعر الصرف قائلا إن البطون الخاوية لن يطول انتظارها.

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وقال السويحلي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “‏تعديل سعر الصرف خطوة إيجابية ويجب معالجة سلبياتها المؤقتة بسرعة” وذلك “ب‏صرف علاوة العائلة فورًا، ورفع الحد الأدنى للأجور، ‏زيادة المرتبات المتواضعة”.

واعتبر أن هذه الإجراءات العاجلة “لا يمكن تسويفها بالحديث عن التضخم أو تعطيلها بالمماحكات الشخصية بين الحكومة والمركزي” مضيفا “‏البطون الخاوية لن يطول انتظارها”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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