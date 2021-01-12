السويحلي: البطون الخاوية لن يطول انتظارها

دعا رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي لمعالجة السلبيات المؤقتة الناتجة عن تعديل سعر الصرف قائلا إن البطون الخاوية لن يطول انتظارها.
وقال السويحلي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “تعديل سعر الصرف خطوة إيجابية ويجب معالجة سلبياتها المؤقتة بسرعة” وذلك “بصرف علاوة العائلة فورًا، ورفع الحد الأدنى للأجور، زيادة المرتبات المتواضعة”.
واعتبر أن هذه الإجراءات العاجلة “لا يمكن تسويفها بالحديث عن التضخم أو تعطيلها بالمماحكات الشخصية بين الحكومة والمركزي” مضيفا “البطون الخاوية لن يطول انتظارها”.
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