السويحلي: البطون الخاوية لن يطول انتظارها

دعا رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي لمعالجة السلبيات المؤقتة الناتجة عن تعديل سعر الصرف قائلا إن البطون الخاوية لن يطول انتظارها.

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وقال السويحلي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “‏تعديل سعر الصرف خطوة إيجابية ويجب معالجة سلبياتها المؤقتة بسرعة” وذلك “ب‏صرف علاوة العائلة فورًا، ورفع الحد الأدنى للأجور، ‏زيادة المرتبات المتواضعة”.

واعتبر أن هذه الإجراءات العاجلة “لا يمكن تسويفها بالحديث عن التضخم أو تعطيلها بالمماحكات الشخصية بين الحكومة والمركزي” مضيفا “‏البطون الخاوية لن يطول انتظارها”.