الخطوط الأفريقية: سبب الزيادة الأخيرة في أسعار التذاكر هو تعديل سعر الصرف

ليبيا – قال مدير مكتب العلاقات الدولية بشركة الخطوط الأفريقية معز بن إسماعيل إن سبب الزيادة الأخيرة في أسعار التذاكر هو تعديل سعر الصرف من قبل مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا.

بن إسماعيل في حديثه لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الإثنين أوضح أن الخطوة التي اتخذتها الشركة تعد إجراءًا احترازيًا، خاصة مع رفع سعر وقود الطائرات من قبل شركة البريقة لتسويق النفط.

وبيّن بن اسماعيل أن سعر التذكرة ينقسم إلى جزء بالعملة المحلية وجزء آخر بالعملة الصعبة يتم خصمها آليا وفق منظومة المصرف المركزي، مؤكدًا أن إجراء الشركة سيعتمد إلى حين تثبيت سعر الصرف من قبل المصرف المركزي والمجلس الرئاسي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية